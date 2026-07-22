Марта Костюк / © Associated Press

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Сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки US Open-2026.

Список учасниць оприлюднили організатори турніру.

До нього увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

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У резервному списку перебувають ще чотири українці: Віталій Сачко (у чоловічому турнірі), а також Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька (у жіночому). Проте всі вони, найімовірніше, боротимуться за вихід до основної сітки турніру через кваліфікацію.

Матчі основної сітки US Open-2026 відбудуться від 30 серпня до 13 вересня.

Зазначимо, що US Open є одним з чотирьох найпрестижніших турнірів у світовому тенісі й входить до серії Grand Slam разом з Australian Open, Вімблдоном та Roland Garros.

Нагадаємо, на нещодавньому Вімблдоні українська тенісистка Марта Костюк дійшла до півфіналу, повторивши національний рекорд на турнірах Grand Slam.

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