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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1498
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1 хв

Кривдниця Костюк стала чемпіонкою Вімблдону-2026

Лінда Носкова вперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Лінда Носкова

Лінда Носкова / © Associated Press

Чеська тенісистка Лінда Носкова (№13 WTA) стала чемпіонкою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі 21-річна Носкова перемогла свою співвітчизницю, 29-річну чешку Кароліну Мухову (№9 WTA) — 6:2, 5:7, 6:3.

Носкова вперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam. До цих змагань її найбільшим досягненням на мейджорах був вихід до чвертьфіналу Australian Open-2024.

Мухова вдруге зіграла у фіналі турніру Grand Slam. Уперше це було на Roland Garros-2023, де вона також зазнала поразки.

Зазначимо, що в півфіналі Носкова обіграла українську тенісистку Марту Костюк (№13 WTA) — 6:4, 6:4.

Додамо, що Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1498
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