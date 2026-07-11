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Кривдниця Костюк стала чемпіонкою Вімблдону-2026
Лінда Носкова вперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam.
Чеська тенісистка Лінда Носкова (№13 WTA) стала чемпіонкою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.
У фіналі 21-річна Носкова перемогла свою співвітчизницю, 29-річну чешку Кароліну Мухову (№9 WTA) — 6:2, 5:7, 6:3.
Носкова вперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam. До цих змагань її найбільшим досягненням на мейджорах був вихід до чвертьфіналу Australian Open-2024.
Мухова вдруге зіграла у фіналі турніру Grand Slam. Уперше це було на Roland Garros-2023, де вона також зазнала поразки.
Зазначимо, що в півфіналі Носкова обіграла українську тенісистку Марту Костюк (№13 WTA) — 6:4, 6:4.
Додамо, що Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).
Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.