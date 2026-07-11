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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років

За інформацією ЗМІ, Джейден Адамс покінчив життя самогубством.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джейден Адамс

Джейден Адамс / © Associated Press

Футболіст збірної ПАР та південноафриканського клубу "Мамелоді Сандаунс" Джейден Адамс помер у віці 25 років.

Трагічну новину повідомляє Sunday World.

За інформацією джерела, вранці в суботу, 11 липня, гравець покінчив життя самогубством у своєму будинку.

Зазначається, що під час перебування на світовій першості футболіст пережив особисту трагедію — два тижні тому померла його 72-річна бабуся.

Адамс на ЧС-2026 зіграв у трьох із чотирьох матчів збірної ПАР на турнірі.

На ЧС-2026 збірна ПАР посіла друге місце у групі A, поступившись Мексиці (0:2), зігравши внічию з Чехією (1:1) та здолавши Південну Корею (1:0). Південноафриканці вперше у своїй історії пробилася до плейоф Мундіалю, а в 1/16 фіналу мінімально поступилися Канаді (0:1).

Раніше повідомлялося, що помер відомий французький футболіст і тренер.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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