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Футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років
За інформацією ЗМІ, Джейден Адамс покінчив життя самогубством.
Футболіст збірної ПАР та південноафриканського клубу "Мамелоді Сандаунс" Джейден Адамс помер у віці 25 років.
Трагічну новину повідомляє Sunday World.
За інформацією джерела, вранці в суботу, 11 липня, гравець покінчив життя самогубством у своєму будинку.
Зазначається, що під час перебування на світовій першості футболіст пережив особисту трагедію — два тижні тому померла його 72-річна бабуся.
Адамс на ЧС-2026 зіграв у трьох із чотирьох матчів збірної ПАР на турнірі.
На ЧС-2026 збірна ПАР посіла друге місце у групі A, поступившись Мексиці (0:2), зігравши внічию з Чехією (1:1) та здолавши Південну Корею (1:0). Південноафриканці вперше у своїй історії пробилася до плейоф Мундіалю, а в 1/16 фіналу мінімально поступилися Канаді (0:1).
Раніше повідомлялося, що помер відомий французький футболіст і тренер.