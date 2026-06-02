Ексфутболіст європейської збірної помер у 33 роки після моторошної ДТП

Маріос Іконому зазнав смертельних травм голови, потрапивши в аварію на мотоциклі.

Маріос Іконому

Маріос Іконому / © Associated Press

Колишній футболіст збірної Греції Маріос Іконому помер у віці 33 років унаслідок моторошної ДТП.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наприкінці травня Маріос потрапив в аварію, коли його мотоцикл зіткнувся з автомобілем у грецькому місті Яніна. Він дістав тяжкі травми голови.

Медики провели екстрену операцію та ввели футболіста в стан штучної коми. Проте врятувати йому життя не вдалося — через кілька днів після ДТП він помер у лікарні.

За свою кар'єру Маріос виступав, зокрема, за “Болонью”, АЕК, “Копенгаген” і “Сампдорію”, провів 6 матчів за національну збірну Греції.

“Прощавай, Маріосе, ти пішов від нас занадто рано. Ти назавжди залишишся в наших серцях”, — написала пресслужба “Болоньї”, за яку захисник провів 74 матчі.

Раніше повідомлялося, що трагічно загинув ексворотар “Арсенала" та “Ювентуса”.

