Ексфутболіст європейської збірної помер у 33 роки після моторошної ДТП
Маріос Іконому зазнав смертельних травм голови, потрапивши в аварію на мотоциклі.
Колишній футболіст збірної Греції Маріос Іконому помер у віці 33 років унаслідок моторошної ДТП.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Наприкінці травня Маріос потрапив в аварію, коли його мотоцикл зіткнувся з автомобілем у грецькому місті Яніна. Він дістав тяжкі травми голови.
Медики провели екстрену операцію та ввели футболіста в стан штучної коми. Проте врятувати йому життя не вдалося — через кілька днів після ДТП він помер у лікарні.
За свою кар'єру Маріос виступав, зокрема, за “Болонью”, АЕК, “Копенгаген” і “Сампдорію”, провів 6 матчів за національну збірну Греції.
“Прощавай, Маріосе, ти пішов від нас занадто рано. Ти назавжди залишишся в наших серцях”, — написала пресслужба “Болоньї”, за яку захисник провів 74 матчі.
