Экс-футболист европейской сборной умер в 33 года после жуткого ДТП

Мариос Иконому / © Associated Press

Бывший футболист сборной Греции Мариос Иконому умер в возрасте 33 лет в результате жуткого ДТП.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В конце мая Мариос попал в аварию, когда его мотоцикл столкнулся с автомобилем в греческом городе Янина. Футболист получил тяжелые травмы головы.

Медики провели экстренную операцию и ввели футболиста в состояние искусственной комы. Однако спасти ему жизнь не удалось — спустя несколько дней после ДТП он умер в больнице.

За свою карьеру Мариос выступал в том числе за "Болонью", АЕК, "Копенгаген" и "Сампдорию", провел 6 матчей за национальную сборную Греции.

"Прощай, Мариос, ты ушел от нас слишком рано. Ты навсегда останешься в наших сердцах", — написала пресс-служба "Болоньи", за которую защитник провел 74 матча.

