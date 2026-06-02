В Кремле после атаки на Киев заговорили о "новой парадигме" войны

Атака РФ на Киев 2 июня / © Associated Press

Масштабный удар по Украине, в частности, по Киеву, ночью 2 июня вроде бы знаменует собой «новую парадигму» в военных усилиях России.

Об этом заявил спикер «фюрера» РФ Дмитрий Песков.

Он нагло обвинил в этом Украину, которая якобы совершает террористические атаки. Песков вслед за рупорами Кремля вспомнил о якобы ударе ВСУ по Старобельску. Москва цинично утверждает, мол, Киев «сам решил предоставить конфликту новое качество».

В своем заявлении представитель хозяина Кремля вслед за Минобороны лживо отчитался, мол, во время ударов РФ атаковала только военную инфраструктуру. Об ударах по жилым домам, в которых российские ракеты и дроны убивают мирное население, не сказал и слова.

Угрозы РФ и удары по Киеву

Ночью 2 мая армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Днепру. В городах погибли мирные жители. В частности, в столице погибли шесть человек, а в областном центре — 12, в том числе двое детей.

Отметим, что в ночь на 24 мая Россия также нанесла массированный удар по Киеву. В Москве заявляли, мол, совершили атаку «в ответ» на якобы обстрел колледжа в оккупированной Луганской области. Впрочем, аналитики ISW подчеркнули, что это оправдание не соответствует исторической модели поведения России.

После этой атаки из России раздались новые громкие заявления. В частности, посол по особым поручениям МИД Родион Мельник нагло высказался, мол, «Киев сам напросился на удары возмездия».

