Кровавая атака на Украину: удары по домам и роддому, детей достают из-под завалов (фото, видео)

Атака на Киев в ночь на 2 июня / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 2 июня устроили новую массированную атаку по Украине, применив 729 дронов и ракет. Жертвами вражеских ударов стали более 10 человек, еще более 100 человек пострадали. Людей приходится искать под завалами. Больше всего досталось Киеву. В разных уголках Украины зафиксированы многочисленные разрушения, в частности жилых, роддомов, больниц и других гражданских объектов.

Все о ночной массированной атаке России по Украине в ночь на 2 июня читайте на ТСН.ua.

Атака на Киев

Российские войска в течение ночи и утра осуществили массированную атаку на Киев. Последствия обстрелов зафиксировали в восьми районах столицы. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 65 получили ранения. Часть пострадавших госпитализировали. Среди травмированных — трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

Реклама

В результате ударов повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах столицы.

В Подольском районе после повторного ракетного удара по девятиэтажке частично обвалились конструкции дома. По предварительной информации, под завалами могли оставаться люди. Также в районе вспыхнули пожары на территории нежилой застройки, были повреждены автомобили и складские помещения.

В Печерском районе повреждено недостроенное сооружение.

В Голосеевском районе значительным разрушениям подверглась поликлиника — в здании полностью уничтожены второй и третий этажи. Повреждено здание бизнес-центра. Кроме этого, из-за падения обломков загорелись автомобили и возникли новые очаги пожаров.

Реклама

В Шевченковском районе обломки повредили 24-этажный жилой дом, где произошел пожар на четвертом и пятом этажах. Также горели нежилые постройки, а один из девятиэтажных домов получил повреждения фасада и кровли.

В Дарницком районе — возгорание в нежилом здании.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома. Кроме того, загорелась многоэтажка на уровне седьмого-восьмого этажей, а также несколько частных домов.

В Святошинском районе пожары возникли в пятиэтажном жилом доме и на территории нежилой застройки.

Реклама

В Оболонском районе обломки упали вблизи двух детских садов, а также вызвали возгорание на территории недостроя. В Дарницком районе из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на автозаправочной станции.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Последствия атаки на Киев (17 фото) © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © ГУ ГСЧС в Киеве © Associated Press © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева

Атака на Киевскую область

В Киевской области из-за попадания и падения обломков в разных районах возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек получил травмы. Данные по общему количеству пострадавших пока уточняются.

В Бучанском районе спасатели потушили пожар в таунхаусе площадью около 100 кв. м. Кроме того, на территории логистического объекта были повреждены автомобили.

Реклама

В Софиевской Борщаговке вспыхнуло двухэтажное складское здание. Огонь охватил площадь 500 кв. м, однако пожар уже ликвидировали. Также обломки повредили частные жилые дома.

В селе Крюковщина пожар возник в трехэтажном здании, которое не используется. Пламя распространилось на площадь 225 кв.м.

В Фастовском районе в результате атаки загорелись частные жилые дома. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий.

В Вышгородском районе из-за падения обломков беспилотника на открытой местности произошло возгорание травы.

Реклама

В Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары в домах и на складах: есть пострадавший (9 фото)

Атака на Запорожье

Ночью Запорожье подверглось масштабной атаке со стороны российских войск с применением различных видов вооружения. Зафиксированы десятки вражеских ударов, в частности по одному из промышленных объектов города.

По состоянию на утро известно о повреждении четырех многоквартирных домов в Шевченковском районе. В результате взрывной волны в домах выбиты окна и повреждены балконы.

На месте работают профильные службы, которые обследуют территорию и документируют последствия обстрела. Также уже стартовали работы по временному закрытию выбитых окон плитами OSB.

Поврежденный из-за атаки дом в Запорожье

Атака на Днепр и область

В Днепре в результате российской атаки частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть и гаражи, также уничтожены автомобили. Известно об 11 погибших. Еще 35 человек получили ранения, среди них — трое детей. В больницы госпитализировали 20 пострадавших, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Реклама

В частности, российский удар по Днепру унес жизнь маленького ребенка. Тело мальчика 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов четырехэтажного дома, который был поврежден в результате атаки.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что есть информация о шести пропавших без вести гражданах.

На местах попаданий продолжают работать все профильные службы. Сейчас продолжается обследование территории. По предварительным данным, повреждено около 50 домов, а также выбито более 2000 окон.

Последствия атаки на Днепр (11 фото)

В Каменском повреждения получили административное здание и многоквартирные дома. Ранения получили три человека. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 50-летнего мужчину и женщин в возрасте 49 и 72 года.

Реклама

На Никопольщине под ударом оказались районный центр, а также Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены частные и многоквартирные дома.

На Синельниковщине российские войска атаковали Васильковскую громаду. В результате удара загорелось здание, которое не эксплуатируется.

На Криворожье противник нанес удар по Апостоловской громаде, где возник пожар.

Атака на Харьков и область

Российские войска осуществили комбинированную атаку на Харьков, применив 15 ударных беспилотников и две ракеты. Попадание зафиксировали в четырех районах города — Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Реклама

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Там повреждены частные жилые дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе в результате атаки повреждения получили многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения.

В Немышлянском районе удар повредил офисное здание, также там возник пожар.

В Киевском районе попадания зафиксировали на территории промышленных предприятий.

Реклама

По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, среди которых один ребенок.

Харьковщина также подверглась массированной российской атаке: по данным ГСЧС, в областном центре и регионе пострадали 14 человек, среди них — ребенок. Под ударом оказались Барвенковская, Донецкая, Мерефянская и Высочанская громады.

В результате атак вспыхнули жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома.

Последствия атаки на Харьков и область (5 фото)

Атака на Сумы

В ночное время враг направил воздушные удары по жилому сектору и объектам инфраструктуры Сум. Зафиксировано попадание БпЛА неустановленного типа в частный дом и многоэтажный жилой дом в Заречном районе.

Реклама

Острую реакцию на стресс получила пожилая женщина, которая живет в квартире на девятом этаже дома, оказавшегося под ударом. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Пожары, которые возникли на обеих локациях после попаданий, удалось локализовать.

Утром российские войска осуществили артиллерийский обстрел Сум. Повреждена крыша, окна и балконные конструкции двух многоэтажных домов в жилом массиве.

Ранения получили две женщины и мужчина — прохожие, которые в момент обстрела находились неподалеку. Всех госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести.

Реклама

Последствия ударов по Сумам (5 фото) © Сумская ОВА © Сумская ОВА © Сумская ОВА © Сумская ОВА © Сумская ОВА

Атака на Черниговскую область

На Черниговщине в результате российской атаки пострадал 15-летний парень. Вспыхнули дома, лицей и склады.

В Городнянской громаде российский БпЛА попал в жилой дом, что вызвало пожар. В результате атаки пострадал юноша.

В Чернигове в ночное время из-за падения вражеского беспилотника на жилой дом возникло возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Корюковском и Новгород-Северском районах из-за российских ударов загорелись помещения лицея и складские здания. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожаров.

Реклама

Последствия атаки на Черниговскую область (6 фото)

Атака на Полтавскую область

Захватчики осуществили комбинированный удар по территории Полтавской области. В Лубенском районе зафиксировали попадание беспилотников и ракет.

В результате «прилетов» повреждения получили помещения частного предприятия. Также на другой локации зафиксировали падение ракеты неподалеку от частных домовладений — там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате атаки один человек получил травмы. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Атака на Хмельницкую область

Захватчики били и по Хмельницкой области. В результате атаки в Хмельницком районе вспыхнул пожар на одном из объектов. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Реклама

Силы ПВО сбили/подавили девять беспилотников на территории области. В результате атаки повреждены помещения на территории предприятий в Хмельницком районе. К ликвидации последствий обстрела и тушению пожаров привлекались подразделения ГСЧС.

Атака на Одесскую область

В Одесской области россияне нанесли удары по больнице и родильному отделению. В момент атаки там находились роженицы с младенцами. Люди не пострадали.

Атака на Николаевскую область

Российская армия атаковала Николаевскую область дронами типа Shahed. Под атакой была критическая инфраструктура. В результате боевой работы и падения обломков в Николаевском районе повреждены окна и крыша частного дома. Пострадавших нет.

Отключения света из-за атаки

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в Киеве и нескольких областях временно осталась без света. Так, отключения электроэнергии зафиксировали в столице, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Реклама

В Киеве повреждена производственная площадка и объекты инфраструктуры одного из энергетических предприятий. Ранения получили двое работников энергетической сферы. Их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Энергетики работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по объектам нефтегазовой отрасли. В результате атак повреждена инфраструктура. По предварительной информации, среди работников пострадавших нет. На местах событий работают спасательные и оперативные службы.

Сколько дронов и ракет применила РФ — отчет Воздушных сил

Для массированной атаки по Украине оккупанты использовали 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты различных типов и 656 беспилотников. Это:

Реклама

8 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»;

33 баллистические ракеты «Искандер-М»;

27 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет «Калибр»;

656 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль» и дронов-имитаторов «Пародия».

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 642 воздушные цели, среди которых 40 ракет и 602 беспилотника. В частности, украинские защитники сбили:

11 ракет «Искандер-М»;

26 ракет Х-101;

3 ракеты «Калибр»;

602 беспилотника различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, трех крылатых ракет и 33 беспилотников на 38 различных локациях. Также падение обломков зафиксировано на 15 объектах.

Новости партнеров