Россияне снова ударили по Запорожью: поражен объект промышленной инфраструктуры
В ночь на 2 июня российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего был поражен объект промышленной инфраструктуры.
Российская армия продолжает атаковать Запорожье .
Об этом сообщил начальник Иван Федоров в своем Telegram-канале.
«В результате очередного удара поражен объект промышленной инфраструктуры», — отметил он.
Пока информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы, устанавливающие масштабы разрушений и последствия вражеской атаки.
Напомним, за последние дни российские войска регулярно атакуют Запорожскую область ударными беспилотниками и другими средствами поражения.
