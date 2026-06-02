Ту-160 / © Defence blog

Россия в ночь на 2 июня продолжает масштабную воздушную атаку на Украину. По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находятся около 70 ударных беспилотников, а также зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

Как сообщают мониторинговые сообщества, по состоянию на данный момент в воздухе находятся три стратегических бомбардировщика Ту-160 с аэродрома «Украинка» и три Ту-95МС с аэродрома «Оленья». В то же время, украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Мониторинговые каналы также предполагают, что в эту ночь возможны две волны ракетных атак. По их оценкам после выхода стратегических бомбардировщиков на пусковые рубежи может состояться несколько этапов запуска крылатых ракет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Воздушные силы ВСУ неоднократно отмечали, что взлет Ту-95МС и Ту-160 часто предшествует массированным комбинированным ударам по территории Украины с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе.

