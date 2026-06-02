Ту-160 / © Defence blog

Реклама

Росія в ніч проти 2 червня продовжує масштабну повітряну атаку на Україну. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебувають близько 70 ударних безпілотників, а також зафіксовано активність стратегічної авіації РФ.

Як повідомляють моніторингові спільноти, станом на зараз у повітрі перебувають три стратегічні бомбардувальники Ту-160 з аеродрому «Українка» та три Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Водночас українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Моніторингові канали також припускають, що цієї ночі можливі дві хвилі ракетних атак. За їхніми оцінками, після виходу стратегічних бомбардувальників на пускові рубежі може відбутися кілька етапів запуску крилатих ракет. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Реклама

Раніше Повітряні сили ЗСУ неодноразово наголошували, що зліт Ту-95МС і Ту-160 часто передує масованим комбінованим ударам по території України із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

Новини партнерів