Росія змінила тактику війни: в Україні повідомили про головну ціль атак по енергетиці

Шмигаль пояснив нову стратегію РФ / © Telegram/Денис Шмигаль

Росія змінила підхід до війни проти України та дедалі більше робить ставку не на фронтові прориви, а на системне виснаження держави через удари по критичній інфраструктурі.

Про це під час форуму «Архітектура безпеки» заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, війна перейшла у фазу, де ключову роль відіграє не лише ситуація на полі бою, а й здатність країни підтримувати стабільну роботу державних систем під постійними атаками.

«Ми знаходимось у точці концептуального зламу. Те, що 2022 року починалося як класична війна, перетворилося на новий тип війни на виснаження», — наголосив Шмигаль.

Він пояснив, що Росія фактично зробила атаки на енергетичну інфраструктуру частиною своєї воєнної доктрини.

«Ворог сформував стратегію, за якою намагається замінити неможливість перемоги на полі бою суспільним державним виснаженням», — заявив міністр.

За словами Шмигаля, Кремль прагне створити для України настільки високий рівень навантаження на енергетику та економіку, щоб це послабило здатність держави нормально функціонувати.

Нагадаємо, РФ готує масований удар по Україні, тож він може бути найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

