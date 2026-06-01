Росія встановила небезпечний рекорд: скільки дронів летіло на Україну в травні

Російський безпілотник

У травні Росія атакувала Україну рекордною кількістю далекобійних безпілотників від початку повномасштабної війни.

За аналізом AFP на основі даних Повітряних сил України, за місяць окупанти запустили 8150 дронів.

Це на 24% більше, ніж у квітні, коли вже було зафіксовано попередній рекорд за кількістю російських безпілотників, застосованих проти України.

У Києві підтверджують посилення повітряних атак. За даними української сторони, у травні Сили оборони перехопили 91% російських дронів і ракет.

«Інтенсивність бойових дій зростає», — заявили у Міністерстві оборони України.

У відомстві також повідомили, що в травні на фронті було зафіксовано понад 7000 бойових зіткнень. Для порівняння, у квітні їх було 5085.

Крім безпілотників, у травні Росія випустила по Україні 211 ракет. Серед них була і балістична ракета середньої дальності «Орешнік», здатна нести ядерні боєголовки. Її, як зазначає агентство, застосували втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року.

Україна також бʼє по Росії

На тлі рекордної кількості російських дронових атак Україна продовжує бити по військово-економічній базі РФ. У травні, за оцінками експертів, через українські «далекобійні санкції» Росія втратила близько чверті своїх нафтопереробних потужностей, а виробництво понад 30% бензину в країні-агресорці було паралізоване.

За словами експерта, сукупна потужність російських НПЗ, які в травні повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік. Йдеться, зокрема, про підприємства в Москві, Рязані, Пермі та Кірішах. Завод у Туапсе, за його словами, зупинений безстроково, а протягом травня також припиняли роботу НПЗ у Приморську та Ярославлі.

Одним із найболючіших для РФ став удар по Рязанському НПЗ потужністю 13 мільйонів тонн на рік. Це підприємство забезпечувало російську армію дизельним пальним і давало близько 5% усієї нафтопереробки країни-агресорки.

Через це Росія вже запровадила заборону на експорт авіапального до кінця листопада через ризик нестачі пального на внутрішньому ринку в період традиційного зростання попиту під час літнього сезону відпусток. На світовий ринок це рішення суттєво не вплине, адже країна не належить до ключових експортерів такого виду пального. Водночас цей крок став частиною заходів зі збереження внутрішніх резервів.

