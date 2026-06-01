Банан, прикріплений до стіни скотчем / © Associated Press

У французькому місті Мец із музею Centre Pompidou зникла одна з найвідоміших артінсталяцій сучасності — банан, прикріплений до стіни скотчем у межах роботи «Comedian» італійського художника Мауріціо Каттелана.

Про це повідомляє Вild.

За даними музею, відсутність об’єкта помітив охоронець під час перевірки експозиції вихідними. Водночас інсталяцію швидко відновили — на стіні знову закріпили новий банан відповідно до авторського протоколу.

Йдеться про концептуальний артоб’єкт, який складається зі справжнього банана, приклеєного до стіни під визначеним кутом. Оскільки фрукт є швидкопсувним, його регулярно замінюють, а сам твір існує як ідея та інструкція, а не як постійний предмет.

У музеї нагадують, що інсталяція вже неодноразово ставала об’єктом інцидентів. Так, раніше відвідувачі кілька разів з’їдали банан просто під час експозиції, після чого його доводилося замінювати.

Перший гучний випадок стався ще 2019 року на виставці Art Basel у Маямі, коли художник Девід Датуна зняв банан зі стіни та з’їв його, назвавши це перформансом. Згодом подібні інциденти повторювалися в інших країнах.

2024 року інсталяція набула ще більшого резонансу: підприємець Джастін Сан придбав банан майже за 6 мільйонів євро, після чого також його з’їв, пояснивши це жестом у межах артпроєкту.

Куратори зазначають, що концепція роботи полягає у переосмисленні цінності мистецтва та його матеріальної форми. Через це навіть факт «зникнення» банана не вважається руйнуванням твору — його просто відтворюють за інструкцією автора.

