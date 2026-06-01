У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Мешканців столиці просять негайно пройти до укриттів цивільного захисту.

Кирило Шостак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Мешканців столиці закликають негайно пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до офіційного відбою.

Про небезпеку повідомляють Повітряні сили України.

Жителям Києва радять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, не перебувати біля вікон і стежити за офіційними повідомленнями військової адміністрації, Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.

Нагадаємо, 25 травня офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ погрожували, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

29 травня Володимир Зеленський також закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу.

