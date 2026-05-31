Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Українські сили уразили нафтопереробний завод у російському Саратові, який розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту. Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування українських далекобійних засобів по об’єктах на території РФ.

За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня.

«У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові — це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!» — заявив Зеленський.

Реклама

Президент також повідомив про ураження об’єктів у Ростовському та Кіровському регіонах РФ, а також на військовому пункті базування на Каспійському морі.

За словами Зеленського, Сили оборони виконують далекобійні завдання відповідно до затверджених пріоритетів українського плану санкцій проти Росії.

«За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України», — зазначив президент.

Зеленський подякував Збройним силам України, Службі безпеки України та українським розвідкам за виконання далекобійних операцій.

Реклама

Раніше російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в Саратові близько третьої години ночі. За попередніми даними, після атаки безпілотників на території Саратовського НПЗ спалахнула пожежа. Моніторингові канали писали про можливе ураження установки ізомеризації.

Саратовський нафтопереробний завод входить до структури російської компанії «Роснефть» і є одним із найстаріших НПЗ у Поволжі. Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення РФ, зокрема її військової логістики.

Також уночі повідомлялося про ураження нафтобази в районі Матвєєвого Кургану Ростовської області. За даними російської сторони, після атаки там сталося займання паливного сховища.

Новини партнерів