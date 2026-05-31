У Путіна назвали відсутність масованих ударів по Києву на вихідних «неочікуваним перемир'ям»

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не завдавала по Києву в ці вихідні в рамках «перемир’я на Трійцю», яке виявилось неочікувано для українців.

Про це передає «Дзеркало тижня» з посиланням на російських пропагандистів.

«Путін запропонував одноденне перемир’я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар», — зазначив, за інформацією видання, російський пропагандист.

За його словами, пропозицію передали спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, а той президенту Дональду Трампу. Вона діє лише для далекобійних ударів і на фронті не застосовується.

Що кажуть у Зеленського

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 каналу спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах.

За його словами, Росія продовжує готуватися до нових масованих атак, а такі заяви не свідчать про реальні наміри Путіна зменшити інтенсивність бойових дій.

«Уся ця фейкова набожність їм потрібна лише для того, щоб створити необхідні умови для підготовки удару», — зазначив Литвин.

Росія готує новий масований удар — що відомо

Раніше Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва (31 травня).

