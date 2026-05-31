Росіяни вдарили по підприємству: виникли пожежі, є загиблий (фото)

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

На місці удару / © ДСНС

Уночі окупанти завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, під ударом ворога опинилося підприємство, яке розташоване у Корюківському районі.

Зокрема, внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено сім вантажних автомобілів.

«Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що місто Рівне атакують дронами — там лунами вибухи.

