Росіяни вдарили по підприємству: виникли пожежі, є загиблий (фото)
Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Уночі окупанти завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, під ударом ворога опинилося підприємство, яке розташоване у Корюківському районі.
Зокрема, внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено сім вантажних автомобілів.
«Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що місто Рівне атакують дронами — там лунами вибухи.