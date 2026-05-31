Укрaїнa
Ворог просто зараз атакує велике місто "Шахедами" — гримлять вибухи

Рівне зараз перебуває під атакою ударних безпілотників.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Місто під атакою

Місто під атакою / © Associated Press

Сьогодні, 31 травня, місто Рівне зрання атакують. У регіоні триває повітряна тривога.

Про це повідомили моніторингові канали.

Зазначається, що у місті чути звуки вибухів та видно чорний дим.

Раніше Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 30 травня під час повітряної тривоги у місті Рівне пролунав вибух.

«Рівненщина зранку зазнала чергової атаки ворога. Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення. На місці працюють усі відповідні служби. Зокрема, представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали», — написав очільник ОВА Олександр Коваль.

