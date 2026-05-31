Враг прямо сейчас атакует большой город "Шахедами" - гремят взрывы
Ровно сейчас находится под атакой ударных беспилотников.
Сегодня, 31 мая, город Ровно с утра атакуют. В регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Отмечается, что в городе слышны звуки взрывов и виден черный дым.
Ранее Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников.
Напомним, 30 мая во время воздушной тревоги в городе Ровно раздался взрыв.
«Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага. Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы. В частности, представители областного центра по контролю и профилактике болезней. Жду от них выводов о возможных угрозах. Люди, по предварительной информации, не пострадали», — написал глава ОВА Александр Коваль.