Враг прямо сейчас атакует большой город "Шахедами" - гремят взрывы

Город под атакой

Сегодня, 31 мая, город Ровно с утра атакуют. В регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Отмечается, что в городе слышны звуки взрывов и виден черный дым.

Ранее Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников.

Напомним, 30 мая во время воздушной тревоги в городе Ровно раздался взрыв.

«Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага. Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы. В частности, представители областного центра по контролю и профилактике болезней. Жду от них выводов о возможных угрозах. Люди, по предварительной информации, не пострадали», — написал глава ОВА Александр Коваль.

