РФ уже выпустила дроны: куда они двигаются и где есть угроза
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Сегодня, 31 мая, оккупанты запустили ударные дроны по Украине, которые двигаются в определенных направлениях.
Об этом предупредили в Воздушных силах Украины.
Где есть угроза:
БпЛА на Ровно с севера
БпЛА на Коростень с севера
Новая группа на севере Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью на Киевщину
БпЛА в Сумской области курсом на Путивль
Группа БпЛА на Днепропетровщину с юга
Отметим, воздушная тревога объявлена на Сумщине, Ровенщине, Днепропетровщине, частично на Житомирщине и Черниговщине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза массированного удара, о котором говорят еще с 26 мая, по-прежнему остается актуальной.
Глава государства призвал украинцев и в эти сутки быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.