РФ уже выпустила дроны: куда они двигаются и где есть угроза

Сегодня, 31 мая, оккупанты запустили ударные дроны по Украине, которые двигаются в определенных направлениях.

Об этом предупредили в Воздушных силах Украины.

Где есть угроза:

БпЛА на Ровно с севера

БпЛА на Коростень с севера

Новая группа на севере Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью на Киевщину

БпЛА в Сумской области курсом на Путивль

Группа БпЛА на Днепропетровщину с юга

Отметим, воздушная тревога объявлена на Сумщине, Ровенщине, Днепропетровщине, частично на Житомирщине и Черниговщине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза массированного удара, о котором говорят еще с 26 мая, по-прежнему остается актуальной.

Глава государства призвал украинцев и в эти сутки быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.

