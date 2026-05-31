Украина
1730
1 мин

РФ уже выпустила дроны: куда они двигаются и где есть угроза

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Анастасия Павленко
Дополнено новыми материалами

Сегодня, 31 мая, оккупанты запустили ударные дроны по Украине, которые двигаются в определенных направлениях.

Об этом предупредили в Воздушных силах Украины.

Где есть угроза:

  • БпЛА на Ровно с севера

  • БпЛА на Коростень с севера

  • Новая группа на севере Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью на Киевщину

  • БпЛА в Сумской области курсом на Путивль

  • Группа БпЛА на Днепропетровщину с юга

Отметим, воздушная тревога объявлена на Сумщине, Ровенщине, Днепропетровщине, частично на Житомирщине и Черниговщине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза массированного удара, о котором говорят еще с 26 мая, по-прежнему остается актуальной.

Глава государства призвал украинцев и в эти сутки быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.

