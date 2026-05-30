Готовят основу для теракта? : россияне обвинили ВСУ в атаке на шестой энергоблок ЗАЭС

Российские оккупанты начали очередную информационную атаку, обвинив Вооруженные Силы Украины в якобы ударе беспилотника по территории захваченной Запорожской АЭС.

Об очередном вымысле Кремля заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в комментарии российским пропагандистским СМИ. По его словам, днем 30 мая украинский дрон якобы сдетонировал прямо у здания машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС.

Пытаясь придать фейку большее значение, российское чиновник утверждает, что БпЛА якобы руководствовался с помощью оптоволокна, что, по его мнению, полностью исключает версию о случайном попадании или потере управления. Далее глава «Росатома» прибег к откровенному шантажу и лжи, заявив, что ВСУ «переходят за пределы здравого смысла» и от них якобы стоит ожидать ударов по самим атомным реакторам и ключевым системам безопасности станции.

Военные эксперты и аналитики неоднократно отмечали, что подобные абсурдные обвинения со стороны Москвы являются традиционной информационной основой. Россия регулярно устраивает провокации на ЗАЭС (под чужим флагом), чтобы дискредитировать Украину на международной арене перед МАГАТЭ и снять с себя ответственность за ядерный шантаж и создание угрозы катастрофы на крупнейшей атомной станции Европы.

Напомним, накануне на ЗАЭС произошел опасный сбой, МАГАТЭ забило тревогу.

