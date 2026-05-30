Готують підґрунтя для теракту?: росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на шостий енергоблок ЗАЕС

Російські окупанти розпочали чергову інформаційну атаку, звинувативши Збройні Сили України в нібито ударі безпілотника по території захопленої Запорізької АЕС.

Про чергову вигадку Кремля заявив очільник держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. За його словами, вдень 30 травня український дрон нібито здетонував безпосередньо біля будівлі машинного залу енергоблока №6 ЗАЕС.

Намагаючись надати фейку більшої вагомості, російський посадовець стверджує, що БпЛА буцімто керувався за допомогою оптоволокна, що, на його думку, повністю виключає версію про випадкове влучання чи втрату керування. Далі очільник «Росатома» вдався до відвертого шантажу та брехні, заявивши, що ЗСУ «переходять межі здорового глузду» і від них буцімто варто очікувати ударів по самих атомних реакторах та ключових системах безпеки станції.

Військові експерти та аналітики неодноразово наголошували, що подібні абсурдні звинувачення з боку Москви є традиційним інформаційним підґрунтям. Росія регулярно влаштовує провокації на ЗАЕС («під чужим прапором»), щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені перед МАГАТЕ та зняти з себе відповідальність за ядерний шантаж і створення загрози катастрофи на найбільшій атомній станції Європи.

Нагадаємо, напередодні на ЗАЕС стався небезпечний збій, МАГАТЕ забило на сполох.

