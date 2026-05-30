Українські дрони вгатили по "лігву" бригади, що лютувала в Бучі

Під час нічної операції СБС ЗСУ зафіксовано 21 результативне влучання по визначених цілях, включно з полігонами російських військ.

Богдан Скаврон
Атака українських дронів / © ТСН.ua

Українські Сили безпілотних систем у ніч проти 30 травня завдали ударів по полігоні, де розміщувалися підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії РФ — формування, яке вчиняло воєнні злочини у Бучі у 2022 році.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, удари були завдані також по інших військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Операцію виконали підрозділи 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та 413-го підрозділу «Рейд» у координації з Центром глибинного ураження СБС. Ураження відбувалися на глибині до 70–100 км від лінії бойового зіткнення.

Загалом, за даними Бровді, зафіксовано 21 результативне влучання по визначених цілях, включно з полігонами російських військ.

Окремо повідомляється про втрати серед особового складу 64-ї бригади: 9 загиблих, 9 поранених і 13 зниклих безвісти, однак ці дані потребують уточнення.

Серед уражених об’єктів названо полігон «Трьохізбєнка» 3-ї армії РФ у районі Кряківки, полігон 36-ї армії біля «Приморського Посаду», а також газове сховище в Єнакієвому і російські логістичні маршрути на окупованих територіях Донбасу.

У СБС зазначають, що результати операції та втрати противника додатково уточнюються за даними розвідки.

Нагадаємо, застосування великої кількості дронів середньої дальності останніми місяцями дозволило Збройним силам України взяти під контроль трасу Р-280 «Новоросія», яку називають «сухопутним мостом» до окупованого Криму.

