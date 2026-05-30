Військова машина Путіна загальмувала: Кремль втрачає одну з найважливіших артерій

Україна заявила про значний прорив у своїй кампанії з блокування військової машини «фюрера» Росії Володимира Путіна. Київ взяв під «вогневий контроль» великі ділянки ключового маршруту постачання Кремля — між окупованими Бердянськом, Мелітополем до Джанкоя в Криму.

Про це йдеться у матеріалф таблоїда Daily Express.

Українські розвідники повідомили, що їхні безпілотникизараз домінують на ділянках так званого коридору Крим-Донецьк — стратегічної автомагістралі, якою перевозять паливо, боєприпаси і військові матеріали з Росії. Цей маршрут відомий — як сполучна лінія Р-280 «Новоросія». Однак після безперервних ударів дронів він перетворився на цвинтар згорілих паливних цистерн, військових вантажівок та логістичних машин.

Видання наголошує, що заява про «контроль вогню» сухопутного маршруту до Криму з’явилася на тлі того, як ЗСУ атакують російські логістичні комплекси глибоко за лінією фронту.

Автомагістраль, яку зараз на важливих ділянках «контролюють» українські безпілотники, пролягає від Ростова-на-Дону через окупований Маріуполь і Мелітополь, перш ніж досягти Криму. Її вважають однією з найважливіших військових артерій Росії на півдні України.

Крим без пального

На заправках анексованого Криму утворилися довгі черги через дефіцит пального, який пояснюють «логістичними труднощами». Так званий губернатор півострова Михайло Развожаєв визнав, що бензин зник з основних АЗС, а на деяких об’єктах дизельне паливо взагалі відсутнє.

Водночас місцеві мешканці купують паливу через паніку та занепокоєння щодо проблем з постачанням напередодні літнього туристичного сезону. Втім, дефіцит став настільки серйозним, що влада запровадила обмеження на купівлю пального, обмеживши водіїв лише 20 літрами на транспортний засіб.

Ключова траса до Криму під ударами

Українське ГУР взялося за ключову трасу окупантів між анексованим Кримом і окупованою Донеччиною. Оператори підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій продовжують блокувати маршрут «Крим–Донецьк» та знищувати техніку російських загарбників.

Під вогневим контролем української воєнної розвідки перебувають ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

Politico пише, що від початку весни удари безпілотників суттєво ускладнили роботу російської ППО в регіоні, після чого українські дрони отримали можливість діяти глибше на окупованих територіях.

