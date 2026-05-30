На Житомирщині 13-річний мотоцикліст збив на смерть маленьку дитину
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення чинних на транспорті правил.
У місті Олевську водій мотоцикла збив 3-річного хлопчика, який вибіг на дорогу. Дитина від отриманих травм померла.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
«Водій мотоцикла Spark допустив наїзд на дитину, яка вийшла на проїзну частину дороги. Від отриманих травм хлопчик загинув. Після ДТП водій залишив місце події та поїхав у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці встановили транспортний засіб, а також особу керманича — 13-річного жителя громади.
Слідчі розпочали досудове розслідування.
