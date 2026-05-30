Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1–7 червня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 1 до 7 червня?

Овен

Можна братися за реалізацію складного робочого проєкту — він буде однаково успішним як у професійному і кар’єрному, так і у фінансовому плані, тому діяти потрібно без зволікання.

Телець

Зростає ймовірність стати жертвою шахраїв, які захочуть привласнити собі гроші представників знака: не варто вірити на слово тим, хто зробить «вигідну» пропозицію — важливо все перевіряти ще раз.

Близнята

Пропозиція отримати непристойно високий дохід, нічого для цього не роблячи, має щонайменше насторожити представників знака, інакше можна буде втратити свої гроші, нічого не отримавши натомість.

Рак

Великі грошові надходження, ймовірні в цей час, вимагають ощадливості й навіть солідної частки економії — тільки так можна буде зберегти отримане, не витративши його на дрібниці, які нічого не означають.

Лев

Наступний тиждень сприятливий для угод із нерухомістю: купити — або продати — житло вдасться максимально вигідно, до того ж, виконавши свою давню мрію про будиночок у селі або переїзд до іншої країни.

Діва

Час, коли монетизувати вдасться будь-які заняття, особливо важливо звернути увагу на хобі, яке вже давно досягло професійного рівня, а, отже, повинно бути оплачено гідно.

Терези

Від фінансових операцій, навіть якщо вони здадуться представникам знака незначними, цього тижня краще відмовитися: результат таких дій виявиться невдалим — замість прибутку можна отримати збиток.

Скорпіон

Розпочинати реалізацію нового фінансового проєкту можна тільки в тому разі, якщо було завершено попередній, над яким представники знака працювали останнім часом, інакше на успіх не варто чекати в жодному з них.

Стрілець

Представники знака можуть здійснити давню мрію, придбавши щось із великої побутової техніки: незважаючи на високу вартість, вона виправдає кожну вкладену в неї гривню, прослуживши довго і надійно.

Козоріг

Будь-який проєкт, над яким представники знака працюватимуть цього тижня, принесе успіх, зокрема й фінансовий, тільки в тому разі, якщо вони робитимуть це в колективі — на самоті успіху не досягти.

Водолій

Отримавши пропозицію перейти на нове місце роботи, що забезпечує вищу посаду і серйозне збільшення зарплати, варто, проте, зважити свої сили — чи вистачить їх на тривалу дистанцію.

Риби

У цей час небажано оперувати великими грошовими сумами, оскільки через прикру помилку їхня кількість може різко зменшитися — будь-які операції фінансового характеру потрібно відкласти на деякий час.

