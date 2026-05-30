ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Оладки з бринзою та шпинатом: рецепт для сніданку або легкого перекусу

Апетитна, швидка в приготуванні закуска, яка ідеально підійде для сніданку або легкого перекусу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
166 ккал
Коментарі
Оладки з бринзою та шпинатом

Оладки з бринзою та шпинатом / © Credits

Шпинат додасть оладкам соковитості та яскравого кольору, а бринза — солонуватого смаку. Подайте зі сметаною або слабосоленою рибкою.

Інгредієнти

шпинат свіжий
150 г
бринза
100 г
яйця курячі
2 шт.
кефір
100 мл
борошно пшеничне
4 ст. л.
часник
1 зубчик
розпушувач
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
рослинна олія

  1. Шпинат промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  2. Бринзу розкришіть виделкою.

  3. Часник почистіть і видавіть через прес.

  4. Збийте вінчиком яйця з кефіром, додайте шпинат, бринзу, часник, перець чорний мелений, посоліть і перемішайте.

  5. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем, (тісто має вийти, як густа сметана).

  6. У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію, викладайте тісто столовою ложкою і обсмажте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Поради:

  • Бринзу можна замінити будь-яким розсільним сиром — сулугуні, фета або адигейським.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie