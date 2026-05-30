Оладки з бринзою та шпинатом: рецепт для сніданку або легкого перекусу
Апетитна, швидка в приготуванні закуска, яка ідеально підійде для сніданку або легкого перекусу.
Шпинат додасть оладкам соковитості та яскравого кольору, а бринза — солонуватого смаку. Подайте зі сметаною або слабосоленою рибкою.
Інгредієнти
- шпинат свіжий
- 150 г
- бринза
- 100 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- кефір
- 100 мл
- борошно пшеничне
- 4 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- рослинна олія
Шпинат промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Бринзу розкришіть виделкою.
Часник почистіть і видавіть через прес.
Збийте вінчиком яйця з кефіром, додайте шпинат, бринзу, часник, перець чорний мелений, посоліть і перемішайте.
Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем, (тісто має вийти, як густа сметана).
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію, викладайте тісто столовою ложкою і обсмажте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Поради:
Бринзу можна замінити будь-яким розсільним сиром — сулугуні, фета або адигейським.