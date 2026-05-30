Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших стають прилипайлами
Трапляється, що людина, до якої ми не відчуваємо ні почуттів, ні інтересу, постійно опиняється поруч — і позбутися її неможливо.
Вона нібито прилипає до іншої людини, чим здатна довести її до сказу.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які частіше за інших стають прилипайлами.
Рак
Раків вирізняє потреба в глибокій емоційній прив’язаності, яка дає їм змогу не просто існувати, а жити повноцінним життям. Саме тому від людини, яка задовольняє цим їхнім потребам, вони так просто не відстануть — точніше, не відлипнуть.
Риби
Риби — як найбільш закохані представники зодіакального кола — зустрівши людину, яку вважають своєю другою половинкою, буквально розчиняються в ній, що робить їх стовідсотковими прилипайлами. Щоправда, якщо вони зустрінуть інший об’єкт симпатії, то легко переключаться на нього.
Діва
Діви, як правило, прилипають до тих, хто може віддати їм свою енергію. У пошуках ідеального «донора» представники знака можуть змінити безліч партнерів, але вже якщо вони його знайдуть, відчепитися від них виявиться зовсім не просто — вони тримають «жертву» мертвою хваткою.
