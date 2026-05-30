Астрологічний прогноз на 30 травня

Змія / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на нашу психіку і підштовхують її до непорядних вчинків. Не варто починати роботу над новими — навіть домашніми — справами, виходити з дому і спілкуватися з неадекватними людьми

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, нетривалі, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Харчування дня: від м’яса і грибів потрібно відмовитися, взагалі бажано дотримуватися дієти, яка нормалізує травлення.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий, тому краще не відвідувати салони краси

Дачні роботи дня: рослини потребують посиленого поливання і підживлення.

Магія і містика дня: рекомендується вивчати духовну й езотеричну літературу, у якій вдасться знайти для себе нову — і важливу — інформацію.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони вказують на проблему, яку належить вирішити.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися і конфліктувати — під забороною перебуває будь-яка агресія.

Цитата дня: «Якщо ви відмовитеся від своєї мрії, то що залишиться?» (Джим Керрі).

