Російська роздрібна торгівля, за оцінками рітейлерів та консалтингових компаній, переживає один із найскладніших періодів за останні роки.

Про це пише The Moscow Times.

За даними ринку, у московських торгових центрах рівень вакантності за підсумками першого півріччя може сягнути близько 6% проти 5,3% наприкінці 2025 року. До кінця року показник може перевищити 8%, що відповідає рівням чотирирічної давності.

Найгірша ситуація спостерігається в сегменті одягу та взуття — на нього припадає майже половина всіх закритих магазинів. Також суттєві втрати фіксуються серед магазинів побутової техніки та електроніки.

Експерти пояснюють кризу сукупністю факторів: подорожчанням кредитів, падінням споживчого попиту, переходом покупців на маркетплейси, інфляцією та зростанням адміністративного тиску на бізнес.

Аналітики зазначають, що у короткостроковій перспективі передумов для покращення ситуації на ринку не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що Росія розпродає золотий запас рекордними темпами, щоб покрити дефіцит бюджетних витрат.

Ми раніше інформували, що нафтові доходи Кремля стрімко падають, а Центральний банк зафіксував рекордне за 24 роки скорочення золотих резервів.

