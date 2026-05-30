«Це відчай»: британський експерт пояснив останні погрози Кремля

Росія намагається повернути втрачену ініціативу у війні проти України за допомогою масштабних ракетних атак та психологічного тиску, однак ресурсів для переходу на новий рівень ескалації у Кремля немає.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

«Як на мене, певний час росіяни й далі посилюватимуть атаки. Але Росії треба дуже обережно витрачати свої балістичні ракети, бо виробляти їх непросто. А поки діють санкції, їм надзвичайно важко дістати всі необхідні компоненти, та й великі балістичні ракети і вибухівку для них швидко не виготовиш. Тому зараз вони частково використовують ці ракети, бо роблять ставку на залякування», — зазначив Грант.

За його словами, заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова із закликами до дипломатів та працівників міжнародних організацій залишити Київ також є елементом психологічного тиску.

«Втім важливо розуміти: зараз вони намагаються запускати багато ракет одночасно, але між такими атаками неминуче будуть паузи, бо у РФ просто немає достатньо ресурсів, щоб щодня бити по Києву в такому масштабі», — пояснив експерт.

Він наголосив, що за останні місяці Росія втратила ініціативу та тепер намагається її повернути.

«Я не думаю, що вони здатні перейти на якийсь новий рівень ескалації, бо в них просто немає для цього ресурсу. Тому вони намагатимуться створити враження, ніби підвищують ставки: певний час робитимуть менше атак, а потім завдаватимуть більш руйнівного удару», — зауважив Грант.

Військовий експерт також прокоментував останню атаку РФ на Київ 24 травня. За його словами, росіяни сконцентрували значну кількість засобів ураження на обмеженій ділянці, щоб посилити психологічний ефект.

«Лук’янівка і раніше зазнавала таких ударів, але цього разу все виглядало значно гірше, бо були влучання в об’єкти, які сильно палали», — сказав він.

Грант вважає, що Росія спробує повторити подібну тактику.

«Вони оберуть інше місце і завдадуть ще одного серйозного удару по іншій цілі. Але, як я вже казав, для цього їм потрібні періоди тиші, щоб накопичити ракети та дрони, а потім одночасно спрямувати їх в одну точку», — пояснив експерт.

Водночас він наголосив, що навіть риторика російської влади свідчить не про силу, а про проблеми всередині системи.

«Навіть за словами Лаврова відчувається певний відчай у тому, що вони роблять зараз. Це не позиція сили. Навпаки — це дії з позиції слабкості», — підкреслив Грант.

