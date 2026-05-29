Медведєв пригрозив країнам ЄС новими ударами після атаки дрона в Румунії

Дмитро Медведєв

Реклама

Після влучання російського дрона в житловий будинок ув румунському місті Галац заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новими погрозами на адресу країн Європейського Союзу. Він виправдав можливі удари по території європейських держав, цинічно звинувативши ЄС у «війні проти Росії».

Відповідні заяви високопосадовець держави-агресорки опублікував у Telegram і соцмережі X.

Російський чиновник цинічно заявив, що походження дрона ще потрібно встановити, однак фактично визнав те, що він був російським. Одразу ж він використав цей інцидент для нових погроз на адресу Європи.

Реклама

«Громадяни країн ЄС, ви повинні усвідомити, що ваша влада односторонньо вступила у війну з Росією. Тож будьте пильними та нічому не дивуйтеся. Спокійний сон закінчився», — написав він у соцмережі X.

У Telegram цей рупор Кремля розійшовся ще більше, заявивши, що країни ЄС нібито є «прямими учасниками війни проти Росії», а також пригрозив новими ударами.

«Їм краще звикнути до цього. Це не востаннє. Йде війна! І громадяни країн ЄС, як населення держав у війні, не повинні спати, очікуючи мирних ночей», — написав заступник голови Радбезу РФ.

Окрім цього, Медведєв використав образливі висловлювання щодо європейських політиків та вкотре повторив російські пропагандистські тези про підтримку України з боку Заходу.

Реклама

Удар російського дрона по Румунії — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок у румунському місті Галац.

У НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати оборону проти всіх загроз, включно з дронами».

У Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що російський президент Володимир Путін знає про нього.

Тим часом Румунія оголосила про закриття російського консульства в Констанці після падіння дрона на багатоповерхівку в Галаці. У Бухаресті заявили, що вся відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Реклама

Новини партнерів