США відреагували на удар дрона по Румунії і зробили попередження Росії: заява

Сполучені Штати Америки засуджують вторгнення російського безпілотниками на територію Румунії та влучання у багатоповерхівку в місті Галац.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х.

За його словами, США підтримують Румунію та засуджують вторгнення дрона РФ на її територію.

«Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», — зазначив Вітакер.

Нагадаємо, вночі проти 29 травня під час атаки на України російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців.

У НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами».

