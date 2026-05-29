США відреагували на удар дрона по Румунії і зробили попередження Росії: заява
США засудили удар дрона по Румунії та зробили заяву про НАТО.
Сполучені Штати Америки засуджують вторгнення російського безпілотниками на територію Румунії та влучання у багатоповерхівку в місті Галац.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х.
За його словами, США підтримують Румунію та засуджують вторгнення дрона РФ на її територію.
«Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», — зазначив Вітакер.
Нагадаємо, вночі проти 29 травня під час атаки на України російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців.
У НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами».