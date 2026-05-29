“Мозок” для російських дронів йде з Китаю: без чого РФ не змогла б масово бити по Україні

Shahed / © Getty Images

Росія різко наростила виробництво ударних дронів типу Shahed, якими щодня атакує Україну. Водночас ключову роль у цьому масштабуванні відіграє Китай, звідки надходить значна частина компонентів для безпілотників, зокрема мікрочипи, які фактично є “мозком” дрона.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Йдеться про виробництво у спеціальній економічній зоні “Алабуга” в російському Татарстані. За даними аналітиків, ще 2023 року там виготовляли близько 10 дронів Shahed-136 на день. Нині цей показник зріс до понад 400 одиниць на добу.

Спочатку Росія отримувала Shahed безпосередньо з Ірану, де ці дрони були розроблені. Згодом Москва запустила власне виробництво за домовленістю з Тегераном. Однак саме китайські комплектуючі, за оцінками експертів, дали Росії можливість швидко наростити масштаби випуску.

Старший науковий співробітник Інституту науки та міжнародної безпеки Спенсер Фарагассо заявив, що Китай фактично став головним спонсором російського військово-промислового комплексу.

“Це дало Росії можливість і засоби створювати власну зброю. З моєї точки зору, Китай є невід’ємною частиною цієї війни і не може повністю від неї дистанціюватися”, — зазначив він.

За даними української воєнної розвідки, близько 65% компонентів, які використовують у виробництві дронів в “Алабузі”, мають китайське походження. Йдеться про напівпровідники, програмовані мікросхеми, батареї, антени, електроніку, вуглецеве волокно, а в окремих випадках — навіть обладнання для виробничих ліній.

Особливо важливими є FPGA-мікросхеми. Вони керують навігацією, польотом, наведенням і прицілюванням дрона. Такі чипи можна перепрограмовувати навіть після виробництва безпілотника, що дозволяє модернізувати його під нові завдання.

Китайські деталі не лише забезпечили Росії стабільне виробництво, а й допомогли вдосконалити самі Shahed. Нові модифікації дронів мають більшу дальність, меншу помітність для радарів і кращий захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, доступ до дешевих китайських компонентів суттєво знизив вартість виробництва. Якщо у 2022 році один Shahed, закуплений в Ірану, міг коштувати близько 20 тисяч доларів, то після запуску виробництва в Росії ціна, за оцінками аналітиків, знизилася до 7–10 тисяч доларів.

Саме дешевизна і масовість дозволяють Росії запускати тисячі таких дронів по Україні. Вони використовуються для виснаження української ППО: Shahed змушують витрачати ресурси протиповітряної оборони, паралельно з ними РФ запускає крилаті та балістичні ракети.

Лише за минулий місяць Росія випустила по Україні понад 8 тисяч таких дронів — це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни.

Аналітики попереджають: якщо Захід не обмежить доступ Росії до китайських компонентів, а Україна не зможе уразити виробничі потужності в “Алабузі”, до кінця 2026 року РФ може вийти на виробництво до 10 тисяч дронів на місяць.

Водночас Україна вже адаптується до цієї загрози. Для виявлення Shahed використовують мережі мікрофонів, які фіксують характерний звук двигуна. Також працюють мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі, що дозволяє зменшити залежність від дорогих ракет ППО.

На думку дослідниці Інституту вивчення війни Кароліни Гірд, сама “Алабуга” з часом може стати вразливою для українських ударів, оскільки Київ нарощує можливості далекобійних дронів і посилює атаки по російській оборонній промисловості.

Раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров заявив, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

За його словами, кількість одночасно запущених дронів постійно зростає, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що росіяни почали застосовувати нові модифікації ударних дронів «Герань» проти українських безпілотників-перехоплювачів.

