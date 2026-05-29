На тлі скандалу Туск закликав Зеленського та Навроцького не сваритися

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на розгортання скандалу довкола присвоєння елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Про це він написав в Х.

Зокрема, Туск закликав президентів України та Польщі «не сваритись через минуле, оскільки від цього виграє хтось інший».

«Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно!» — написав він.

Що передувало

У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій. Зокрема, Зеленського хочуть позбавити найвищої польської нагороди.

Напередодні Дня ССО президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.

Польська сторона чітко висловила протест проти рішення Володимира Зеленського та пояснила, що воно є болючим для поляків.

