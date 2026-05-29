Виїзд молоді за кордон: міністр сказав, чи ситуація критична

Виїзд молоді за кордон

Реклама

В Україні немає критичної ситуації з виїздом за кордон молодих людей віком від 18 до 22 років — українці активно користуються можливістю академічної мобільності, але згодом повертаються додому.

Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, після оновлення правил виїзду багато молодих людей, які тривалий час були позбавлені такої можливості, скористалися шансом відвідати іноземні заклади освіти, проте тенденції до масової еміграції немає.

Реклама

«Критичної ситуації з виїздом молоді 18–22 років за кордон немає: українці виїжджають і повертаються», — наголосив Матвій Бідний.

Очільник міністерства пояснив, що головна мета нововведень — надати українським студентам можливість здобувати сучасну освіту, переймати передовий міжнародний досвід та опановувати нові навички. Водночас держава прагне, аби молодь зберігала міцний зв’язок із батьківщиною та інтегрувала здобуті знання вже в українську економіку.

Водночас, за розрахунками ООН, кількість молодих людей в Україні до 2050 року стане найменшою у світі. Цей показник може скоротитися втричі, тобто до 2050 року молодь може складати лише 6,6% населення, що створює критичні загрози для держави, яка п’ятий рік поспіль відбиває повномасштабну російську агресію.

Зі свого боку заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун пояснив, що ці цифри — лише попередження, але зазнаив, що війна переписує майбутнє нації.

Реклама

Новини партнерів