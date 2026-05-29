У МЗС зробили заяву про повернення українців з-за кордону і озвучили цифри

Українські біженці

Багато іноземних держав прагнуть залишити українських громадян у себе через їхній високий рівень кваліфікації та значний внесок у розвиток місцевих економік.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Нам доведеться боротися за своїх людей. Ми бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи їхній внесок у розвиток економік та рівень кваліфікації», — наголосив очільник МЗС.

Водночас міністр визнав, що реальне повернення громадян додому стане можливим лише тоді, коли для цього будуть створені всі необхідні умови. Ключовим фактором у цьому питанні Сибіга назвав забезпечення належного рівня безпеки в Україні.

Повернення українців з-за кордону — останні новини

Раніше ми писали про те, що Київ хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, під час якої ключовою темою стало майбутнє українців, які перебувають у Європейському Союзі через війну.

Повернення громадян України з-за кордону можливе лише в добровільному порядку. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий. Водночас і Київ, і ЄС шукають стимули для того, аби українці хотіли повертатися додому.

Вже в травні Єврокомісія має представити зміни до програми тимчасового захисту українців в ЄС, які можуть набути чинності в березні 2027 року.

