Українцям за кордоном дали важливе попередження: обов’язково потрібно отримати документ

Документи для українців за кордоном

Українцям, які живуть за кордоном, нагадали про необхідність отримати обовʼязковий документ. Зокрема, це стосується підлітків, які проживають поза межами України, однак мають українське громадянство. Вони зобов’язані отримати свій перший паспорт, коли досягнуть 14 років. Що буде, якщо проігнорувати цю вимогу?

Детальніше про це розповіли у краківському відділенні паспортного сервісу.

Українці за кордоном повинні отримати обовʼязковий документ

Українські підлітки, які через війну чи з інших причин живуть за кордоном, повинні дотримуватися українського законодавства — у відповідний вік отримати свій перший паспорт громадянина України.

Щойно підлітку виповниться 14 років, необхідно оформити паспорт у вигляді ID-картки. Це не можливість, а зобов’язання усіх громадян України. На час війни ці правила не змінювали.

Перший паспорт для українських підлітків оформлюється на 4 роки, і у 18 років його необхідно замінити на новий.

Фактичне проживання дитини в іншій країні не звільняє її від обов’язку отримати перший паспорт в Україні. Щойно дитині виповниться 14 років, батьки повинні подбати про подачу документів на перший паспорт.

Українські документи можна оформити в деяких країнах за кордоном. До прикладу, в Польщі це обійдеться у 375 злотих + 400 грн. Паспорт виготовляють за 7 днів і доставляють до Польщі.

Для оформлення першого паспорта потрібно подати такий пакет документів:

Свідоцтво про народження дитини. За потреби потрібно надати також нотаріально завірений переклад документа.

Українські паспорти одного чи двох батьків.

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Якщо на момент народження принаймні один із двох батьків дитини не мав українського громадянства, необхідна довідка про реєстрацію особи громадянином України. Її можна отримати у ДМС України за місцем проживання чи в українському консульстві.

Правила для українців за кордоном — що треба знати:

Нагадаємо, Польща подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Після цієї дати статус не оновлюватиметься автоматично, тому для подальшого легального проживання, працевлаштування чи навчання в країні українцям доведеться оформлювати карту побиту або інші документи.

Це рішення відповідає стратегії Єврокомісії щодо переходу біженців на довгострокові форми перебування. Водночас польська влада посилила вимоги до збереження статусу UKR. Його можна втратити у разі виїзду з Польщі на термін понад 30 днів, отримання іншого дозволу на проживання або оформлення захисту в іншій країні ЄС.

Крім того, громадяни, які реєстрували PESEL UKR без закордонного паспорта, зобов’язані підтвердити особу офіційним документом до 31 серпня 2026 року, інакше їхній статус скасують.

Чехія також готує нові правила для українських біженців. Зокрема, у країні планують до кінця травня 2026 року затвердити пакет нововведень, який скасовує спеціальні умови для українських біженців.

За словами прем’єр-міністра Андрея Бабіша, головна мета змін — перевести українців на загальну систему соціальної допомоги на рівні з чеськими громадянами, що означатиме скасування окремих фінансових пільг.

Крім того, реформа передбачає посилення контролю з боку влади. Для автомобілів з українською реєстрацією запровадять обов’язковий технічний огляд. Також чеська влада активніше перевірятиме умови проживання біженців, наявність медичного страхування та умови праці.

