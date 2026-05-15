Українці в Німеччині втратять автоматичний захист: як легалізуватися після 2027 року

Німеччина стабільно тримається в топі країн для еміграції, проте легалізуватися тут — завдання не зі простих. Для початку потрібно розуміти, що переїхати в країну жити до родичів або ж прописатися у знайомих, не є підставою для оформлення відповідних документів.

Про це пише relocate.to.

Час особливих умов минає: після 4 березня 2027 року, після припинення дії тимчасового захисту для українців, Німеччина не продовжуватиме перебування цих громадян автоматично. Кожному доведеться самостійно доводити своє право на нову посвідку на проживання. Легальний статус напряму залежатиме від рівня інтеграції, тож єдиними шляхами залишаться офіційна робота, наявність доходів чи здобуття освіти.

Переїзд до Німеччини з інших країн ЄС: чи існують спрощені умови

Легалізуватися в Німеччині на підставі польських документів не вийде. Якщо ви вже маєте польський статус PESEL UKR або карту побиту, це дає право виключно на гостьові візити тривалістю до трьох місяців.

Для повноцінного довготривалого переїзду необхідно подавати окрему заяву та отримувати новий статус безпосередньо у німецьких відомствах.

Водночас найпоширенішою помилкою є думка, що громадянам, аби легалізувати своє проживання в Німеччині можна отримати прописку. Проте згідно із правилами, для початку громадяни мають отримати дозвіл на проживання, а вже потім отримати прописку.

Переїзд до родичів у Німеччині

Важливий юридичний аспект стосується возз’єднання сім’ї, де німецькі правила є максимально прагматичними. Програма поширюється виключно на найближчих:

подружжя;

дітей;

батьків (у виняткових випадках).

Спроби забрати до себе братів чи сестер зазвичай завершуються відмовою. Ба більше, навіть прямим родичам доведеться доводити повну фінансову залежність від приймаючої сторони, яка, своєю чергою, зобов’язана мати офіційну посвідку, легальний дохід і належне житло. У реальному житті цей спосіб спрацьовує вкрай рідко.

Як легалізувати своє проживання у Німеччині

Одним із надійних способів легалізації в Німеччині є працевлаштування. Однак важливо, щоб із вами уклали контракт, у вас була підтверджена кваліфікація, не менш важливим нюансом є знання німецької мови.

Ще одним способом офіційно «закріпитися» в країні можна навчаючись. Цей варіант розрахований на тих, хто має можливість приділити час:

університету;

професійним курсам;

мовним програмам.

Головні переваги цього шляху — це гарантований законний статус та реальна перспектива закріпитися в країні по завершенні навчання.

Тим, хто вже перебуває в Німеччині, після 2027 року нададуть перехідний період тривалістю від 6 до 12 місяців для зміни міграційного треку. Проте варто розуміти: без офіційного працевлаштування чи зарахування до навчального закладу переоформити документи буде практично нереально.

Українські біженці в Німеччині — останні новини

Українська біженка Людмила Русіна назвала три головні недоліки життя в Німеччині: оренда квартир без меблів і навіть лампочок, застаріла банківська система з дивними правилами, а також специфічна культура поведінки в потягах, де пасажири голосно шумлять і ставлять брудне взуття на сидіння.

Водночас український біженець у Німеччині Ігор Стасюк учетверте відмовився від пропозиції працевлаштування, оскільки реальна зарплата після перерахунку виявилася нижчою за обіцяну. За словами чоловіка, роботодавець назвав суму 2000 євро «чистими», однак при стандартному графіку фактичний дохід становив би лише близько 1400 євро.

