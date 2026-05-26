Украинцам за границей дали важное предупреждение: обязательно нужно получить документ

Украинцам, живущим за границей, напомнили о необходимости получить обязательный документ. В частности, это касается подростков, проживающих за пределами Украины, однако имеющих украинское гражданство. Они обязаны получить свой первый паспорт, достигнув 14 лет. Что будет, если проигнорировать это требование?

Детальнее об этом рассказали в краковском отделении паспортного сервиса.

Украинские подростки, которые из-за войны или по другим причинам живут за границей, должны соблюдать украинское законодательство — в соответствующем возрасте получить свой первый паспорт гражданина Украины.

Как только подростку исполнится 14 лет, необходимо оформить паспорт в виде ID-карты. Это не возможность, а обязательство всех граждан Украины. Во время войны эти правила не меняли.

Первый паспорт для украинских подростков оформляется на 4 года и в 18 лет его необходимо заменить на новый.

Фактическое проживание ребенка в другой стране не освобождает его от обязанности получить первый паспорт в Украине. Как только ребенку исполнится 14 лет, родители должны позаботиться о подаче документов на первый паспорт.

Украинские документы можно оформить в некоторых странах за границей. Например, в Польше это обойдется в 375 злотых + 400 грн. Паспорт изготовляют за 7 дней и доставляют в Польшу.

Для оформления первого паспорта нужно предоставить следующий пакет документов:

Свидетельство о рождении ребенка. При необходимости нужно предоставить нотариально заверенный перевод документа.

Украинские паспорта одного или двух родителей.

ИНН или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Если на момент рождения по крайней мере у одного из двух родителей ребенка не было украинского гражданства, необходима справка о регистрации лица гражданином Украины. Ее можно получить в ГМС Украины по месту жительства или в украинском консульстве.

Напомним, Польша продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. После этой даты статус не будет обновляться автоматически, поэтому для дальнейшего легального проживания, трудоустройства или обучения в стране украинцам придется оформлять карту побыту или другие документы.

Это решение отвечает стратегии Еврокомиссии по переходу беженцев на долгосрочные формы пребывания. В то же время польские власти ужесточили требования к сохранению статуса UKR. Его можно потерять в случае выезда из Польши на срок более 30 дней, получения другого вида на жительство или оформления защиты в другой стране ЕС.

Кроме того, граждане, которые регистрировали PESEL UKR без загранпаспорта, обязаны подтвердить лицо официальным документом до 31 августа 2026 года, иначе их статус будет отменен.

Чехия тоже готовит новые правила для украинских беженцев. В частности, в стране планируют до конца мая 2026 утвердить пакет нововведений, который отменяет специальные условия для украинских беженцев.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, главная цель перемен — перевести украинцев на общую систему социальной помощи на уровне с чешскими гражданами, что означает отмену отдельных финансовых льгот.

Кроме того, реформа предполагает ужесточение контроля со стороны властей. Для автомобилей с украинской регистрацией будет введен обязательный технический осмотр. Также чешские власти будут активнее проверять условия проживания беженцев, наличие медицинского страхования и условия труда.

