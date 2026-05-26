Дрон-перехватчик

Российские кафиры начали применять новые модификации ударных дронов «Герань» против украинских беспилотников-перехватчиков.

Об этом заявил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире телемарафона.

По его словам, из-за снижения эффективности «Шахедов» россияне пытаются перейти к использованию реактивных беспилотников.

«Поскольку наши ребята очень активно работают над перехватчиками, россияне видят, что эффективность „Шахедов“ („Гераней“ — ред.) очень со временем снижается и для них выходом будет использование реактивных „Шахедов“», — объяснил Бескрестнов.

Он отметил, что в настоящее время РФ использует реактивный дрон «Герань-3».

«Сейчас они используют реактивный дрон „Герань-3“ — это как обычный „Шахед“, но с реактивным двигателем. У него ограничена дальность полета — примерно до 300 км», — рассказал специалист.

В то же время, по словам Бескрестнова, российские военные активно тестируют более новую модификацию — «Герань-4».

Этот беспилотник имеет боевую часть весом до 90 кг. «Герань-4» способна развивать скорость от 300 до 500 км/ч.

Также оккупанты имеют на вооружении еще одну модификацию — «Герань-5».

«Она выглядит не так, как „Шахед“, это дрон-ракета, ее скорость составляет 500-700 км/ч», — отметил Флеш.

По словам советника министра обороны, таким образом россияне пытаются противодействовать украинским дронам-перехватчикам.

Впрочем, Силы обороны Украины уже работают над соответствующими средствами противодействия.

«Но мы ожидали, что так будет… И мы уже не только проектируем — уже у нас есть перехватчики, которые будут активно работать по „Гераням-3“, „Гераням-4“, „Гераням-5“», — подчеркнул Бескрестнов.

Он также добавил, что украинские военные демонстрировали уже успешную работу против новых российских беспилотников.

«Наши ребята уже в прошлом месяце показывали, как это работает, и сбили несколько таких новых „Гераней“ российского производства — „Герань-4“, „Герань-5“», — заявил Флэш.

