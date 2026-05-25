- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавров заявил Рубио о новых "системных ударах" РФ по Киеву
Россия заявила о намерении наносить системные удары по объектам в Киеве после переговоров Лаврова и Рубио.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, передает местное пропагандистское информагентство.
В российском МИД заявили, что во время разговора Лавров якобы сообщил американской стороне о намерении РФ наносить «системные удары» по объектам в Киеве, которые, по утверждению Москвы, используются для нужд Вооруженных сил Украины.
«Он довел до американской стороны, что ВС РФ приступают к системным ударам по объектам, расположенным в Киеве, используемым для нужд ВСУ», — заявлено в МИД РФ.
Других деталей переговоров в сообщении российского внешнеполитического ведомства не привели.
Официальной реакции американской стороны к моменту публикации не последовало.
Ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что есть шанс на соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке уже через несколько дней.
В то же время Рубио высказался о неоднократных обвинениях России в странах Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории РФ. По его словам, такие заявления вызывают «беспокойство» из-за «опасений по поводу эскалации».
Напомним, в ночь на 24 мая Киев пережил самую масштабную атаку от 2022 года. РФ атаковала столицу ракетами и беспилотниками, а под вражеским огнем оказались все районы города.