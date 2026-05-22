Обвинения стран Балтии со стороны России вызывают серьезные опасения - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

Неоднократные обвинения России стран Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на территорию РФ, вызывают «беспокойство» из-за «опасений относительно эскалации».

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в шведском городе Хельсингборге, передает The Guardian.

«Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу по этому поводу, по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто более серьезное», — сказал он в ответ на вопрос относительно обвинений Москвы в адрес балтийских стран.

Реклама

При этом глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и будет сотрудничать с союзниками по НАТО в зависимости от ее развития.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может действительно привести к чему-то гораздо худшему», — отметил Рубио.

Ранее в ISW заявили, что Российская Федерация усиливает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии. В частности, свидетельством этого являются обвинения Москвы о якобы сотрудничестве Украины и Латвии по ударам по территории страны-агрессора.

Угроза странам Балтии со стороны России — что известно

Россия в последнее время неоднократно угрожала странам Балтии.

Реклама

В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный как рупор Кремля в соцсетях, заявил, что Эстония «принадлежала России так же, как и Донбасс», чем фактически выразил территориальные претензии к соседней стране.

В Литве озвучили четыре сценария нападения России и рассказали, что литовские «ватники» опаснее этнических русских, проживающих в этой стране.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос предположил, что для осуществления атаки на страны Балтии Россия может применить массированные удары беспилотниками, а также задействовать разветвленную сеть внутренних агентов.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что НАТО нанесет удары вглубь России, если Москва попытается вторгнуться в Эстонию, Латвию или Литву.

Реклама

Новости партнеров