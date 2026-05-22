После разговора с лидерами Европы Зеленский анонсировал новые шаги по войне: что известно

Советники по нацбезопасности встретятся в ближайшее время: Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Украина вместе с Великобританией, Францией и Германией усилит дипломатическое давление для достижения мира. Этому должны помочь успехи на фронте и расширение наших дальнобойных возможностей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом — формат Е3-Украина. Прежде всего, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была», — отметил Зеленский.

Также он добавил, что европейские лидеры отметили, что позиция Украины стала значительно сильнее как непосредственно на фронте, так и по вопросу дальнобойного вооружения.

По словам Зеленского, именно такое укрепление военного давления способно побуждать к действенному и правильному дипломатическому процессу. Для детальной проработки договоренностей стороны согласовали проведение встречи советников по национальной безопасности в ближайшей перспективе.

Война в Украине — последние новости

Напомним, США больше не участвуют в совместном переговорном формате с Украиной и РФ.

Ранее Кремль беззастенчиво обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в якобы «препятствовании миру» и пригрозил продолжением «СВО».

Также мы писали, что в течение последней недели поступают тревожные сигналы о возможных планах России на севере Украины. Кремль рассматривает пять сценариев, среди которых создание буферной зоны в Черниговской области или поход на Киев.

