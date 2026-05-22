Спать с включенным вентилятором в жару опасно: врачи рассказали о скрытых последствиях

Медики объяснили, почему нельзя направлять вентилятор на кровать во время жары.

Постоянный поток воздуха от вентилятора в течение всей ночи может привести к сухости дыхательных путей, кашлю, а также боли и скованности в мышцах шеи и плеч после пробуждения.

Об этом сообщили доктор медицинских наук Нахид Али и доктор Анис Халаф в комментариях для издания LADbible.

Отрицательные последствия длительного обдува

По словам доктора Нахида Али, непрерывная работа вентилятора в спальне создает скрытый стресс для организма. Холодный воздух, влияющий на тело в течение 7–8 часов, снижает температуру тканей. Как естественная защита, охлажденные мышцы напрягаются, что часто становится причиной утренней скованности шеи и боли в плечах.

Кроме того, вентилятор ускоряет испарение влаги из кожи, поэтому носовые проходы и горло становятся сухими. Это приводит к выработке более густой слизи, которая задерживает аллергены и раздражители, вызывая кашель, хрипоту или заложенность пазух в течение следующего дня.

Правила безопасного использования вентилятора

Чтобы снизить риски для здоровья во время сильной жары, специалисты советуют соблюдать следующие правила:

  • Сменить направление воздуха. Доктор Анис Халаф рекомендует отворачивать вентилятор от тела или направлять поток воздуха в противоположную стену, чтобы обеспечить циркуляцию в комнате без прямого обдува кровати.

  • Использовать таймер. По совету доктора Али устройство лучше настраивать на автоматическое выключение через 90 минут, то есть после завершения первого цикла сна.

  • Соблюдать питьевой режим. Рядом с кроватью следует держать стакан воды, чтобы вовремя восстановить баланс при сухости во рту.

Медики отмечают, что не следует включать устройство на полную мощность, а мышечное напряжение после сна советуют снимать теплым душем или легкой растяжкой.

Напомним, в Испании двухлетняя девочка умерла от теплового удара после того, как отец случайно оставил ее в автомобиле и уехал на работу.

