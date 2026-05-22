Спать с включенным вентилятором в жару опасно: врачи рассказали о скрытых последствиях

Постоянный поток воздуха от вентилятора в течение всей ночи может привести к сухости дыхательных путей, кашлю, а также боли и скованности в мышцах шеи и плеч после пробуждения.

Об этом сообщили доктор медицинских наук Нахид Али и доктор Анис Халаф в комментариях для издания LADbible.

Отрицательные последствия длительного обдува

По словам доктора Нахида Али, непрерывная работа вентилятора в спальне создает скрытый стресс для организма. Холодный воздух, влияющий на тело в течение 7–8 часов, снижает температуру тканей. Как естественная защита, охлажденные мышцы напрягаются, что часто становится причиной утренней скованности шеи и боли в плечах.

Кроме того, вентилятор ускоряет испарение влаги из кожи, поэтому носовые проходы и горло становятся сухими. Это приводит к выработке более густой слизи, которая задерживает аллергены и раздражители, вызывая кашель, хрипоту или заложенность пазух в течение следующего дня.

Правила безопасного использования вентилятора

Чтобы снизить риски для здоровья во время сильной жары, специалисты советуют соблюдать следующие правила:

Сменить направление воздуха. Доктор Анис Халаф рекомендует отворачивать вентилятор от тела или направлять поток воздуха в противоположную стену, чтобы обеспечить циркуляцию в комнате без прямого обдува кровати.

Использовать таймер. По совету доктора Али устройство лучше настраивать на автоматическое выключение через 90 минут, то есть после завершения первого цикла сна.

Соблюдать питьевой режим. Рядом с кроватью следует держать стакан воды, чтобы вовремя восстановить баланс при сухости во рту.

Медики отмечают, что не следует включать устройство на полную мощность, а мышечное напряжение после сна советуют снимать теплым душем или легкой растяжкой.

