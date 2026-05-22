Огненные шары и объекты Tic-Tac: 5 главных сенсаций из рассекреченных файлов США об НЛО

Пентагон выполнил распоряжение президента США Дональда Трампа о максимальной прозрачности и опубликовал на своем официальном сайте новую партию закрытых файлов о неопознанных летательных объектах .

О пяти самых громких фактах из этого релиза пишет Daily Star.

Помимо сухих отчетов пакет содержит аудиозаписи экипажа миссии «Аполлон-12», которые сообщали об удивительных объектах в космосе, и кадры из кабин американских истребителей.

Министр обороны Пит Гегсет в своем официальном заявлении подчеркнул, что эти файлы годами подпитывали слухи из-за чрезмерной засекреченности, и теперь «американский народ должен увидеть все своими глазами». Сам Трамп эмоционально прокомментировал релиз в своей соцсети Truth Social.

«Предыдущие администрации провалили прозрачность в этом вопросе. С этими новыми документами и видео люди могут сами решить: "Что, к черту, здесь творится?". Развлекайтесь и наслаждайтесь!» – написал Трамп.

Журналисты выделили пять главных аномалий, зафиксированных военными.

1. Загадочные «огненные шары»

Документы содержат отчеты о таинственных огненных шарах, появление которых в штате Нью-Мексико заставило военных проводить срочные поиски радиоактивных или химических частиц в воздухе.

Кроме того, зафиксированы рапорты о светящихся и буквально роющихся оранжевых сферах вокруг военных вертолетов, а также свидетельства об аномальных летательных объектах вблизи бывшей советской военной базы в Казахстане.

2. Объекты формы «Tic-Tac»

Среди обнародованных материалов 46 видеозаписей, на публикации которых настаивали законодатели. На кадрах зафиксированы объекты характерной продолговатой формы (схожие с конфетами Tic-Tac), которые отслеживала Береговая охрана США.

Эти аномалии на бешеной скорости маневрировали и кружили вокруг военных самолетов над Восточно-Китайским морем, Персидским заливом и в закрытом воздушном пространстве самих Соединенных Штатов.

3. Ракетный удар истребителя F-16

Одно из рассекреченных видео непосредственно подтверждает инцидент, произошедший в феврале 2023 над озером Гурон.

На кадрах зафиксировано, как истребитель ВВС США F-16 выпустил огромную управляемую ракету по неопознанному аномальному объекту и сбил его. Ранее детали этой сделки оставались под грифом «секретно».

4. Сферы в четком строю

Один из самых интересных видеоклипов называется «НЛО в формировании над Персидским заливом». На нем отчетливо видна группа летательных объектов, передвигающихся в строгом, почти военном геометрическом порядке.

Они не просто хаотично летели, а выдерживали четкую дистанцию между собой, исключающую версию о природных явлениях или космическом мусоре.

5. Нарушение законов физики

Большинство рапортов пилотов с авиабазы Эглин и из района Кабула описывают «хаотическое движение» объектов, которое не поддается законам известной нам аэродинамики.

Сферы могли долго неподвижно зависать в воздухе на огромной высоте при сильном ветре, а затем мгновенно развивать сверхзвуковую скорость и растворяться в небе, не оставляя теплового или инверсионного следа.

