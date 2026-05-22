Жена Евгения Кота отказалась брать фамилию звезды после свадьбы и объяснила почему: "Наверное, страх"

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Жена украинского хореографа Евгения Кота — фитнес-тренер и чемпионка мира по гимнастике Наталья Татаринцева — откровенно рассказала, почему после брака решила не менять фамилию.

По ее словам, это было сознательное решение, которое сформировалось еще после предыдущего опыта в личной жизни. Наталья вспомнила, что уже однажды брала фамилию бывшего мужа в первом браке, однако после развода столкнулась с бюрократическими трудностями и долгим процессом возвращения к девичьей фамилии. Из-за плотного графика и постоянных поездок это стало для нее дополнительным стрессом.

В то же время спортсменка отметила, что это не имеет никакого влияния на ее отношения с Евгением Котом и не является проявлением дистанции. Она подчеркнула, что комфортно чувствует себя со своей девичьей фамилией, хотя в публичном пространстве иногда добавляет и фамилию мужа в знак уважения к семье.

«Это, наверное, страх или личный пунктик. Опыт смены фамилии был. Но в результате захотела остаться собой. А когда это происходит во второй раз, то я сразу сказала Евгению, что я транслирую себя как Татаринцева и я хотела бы оставить это при себе. А в Instagram добавила себе „Кот“, потому что хотелось все же отдать частичку себя своему мужу. А Леля (дочь — прим. ред.) — Кот, потому что у нее есть отец», — пояснила Татаринцева в интервью Мирославе Мандзюк.

