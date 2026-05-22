Россия массированно обстреляла областной центр Украины: невероятная история, как собака спасла хозяйку

Женщина, которую спас пес / © ТСН

Реклама

Уже 20 пострадавших в результате атаки ударных беспилотников России по Днепру. Среди них — трое детей. 13-летнего подростка госпитализировали, а вот девятимесячную девочку и шестилетнего мальчика после оказания медицинской помощи отпустили домой. В больницах города остаются семеро раненых. Враг направил дроны на город вечером в четверг, изуродовав 8 многоэтажек.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Россияне массированно атаковали Днепр

Российские дроны атаковали жилые кварталы среди белого дня. Один из беспилотников попал прямо в стену многоэтажки — в доме на девятом этаже образовалась огромная дыра, которую хозяева пока закрыли только пленкой.

Реклама

Любовь была дома, когда в ее квартиру влетел вражеский борт. Женщину мгновенно засыпало кирпичами.

Любовь, пострадавшая жительница: «Случилось со мной в тамбуре. Придавило меня там. Едва вылезла в лифт. Слава Богу, синяками отделалась, с головой — сотрясение».

В самом доме и в многоэтажках вокруг взрывной волной массово выбило стекла, людей просто отбрасывало силой удара.

Удар по поминальному обеду в кофейне

Взрывом вдребезги разнесло кафе, расположенное на первом этаже. Самое ужасное то, что во время атаки там проходил поминальный обед. Посетители заведения уцелели чудом, однако тяжелые ранения получила сотрудница.

Реклама

Владелица изуродованной кофейни: «Были поминки как раз. Люди сидели уже у нас в зале. И все. Прилетело, бахнуло, разлетелось все. Стены, окна — все посыпалось. Пострадала одна девушка, в больнице. У нее контузия и осколки».

Спасение кота Тайсона и собака, которая спасла хозяйку

Еще один дрон попал в четырехэтажку неподалеку — там полностью уничтожена крыша и разбиты жилые помещения. Камера наблюдения в квартире Анны зафиксировала момент атаки: рамы просто выпали, а одна из них завалилась прямо на кровать. Сама Анна в это время была на работе, поэтому больше всего волновалась за своего кота, который остался в эпицентре.

Тайсона удалось найти живым только на утро. Женщина рассказывает, что стала его владелицей, когда эвакуированному животному с Херсонщины искали новую семью.

Анна, владелица кота: «Вот мой кот, который пережил эту атаку. Пережил Каховку, пережил многое. Я просто рада, что он жив. И Каховку, и авиабомбы пережил. И это переживет».

Реклама

Кит Тайсон

Другую жительницу, госпожу Ольгу, от вероятной гибели спасла собственная собака. Ее хаски вовремя забила тревогу, почувствовав опасность в воздухе.

Ольга, местная жительница: «Мы сидели возле подъезда. И она стала искать, прислушиваться. Я обратила внимание. Поднимаю голову, выходим из-за дерева и видим: он прямо отсюда идет на меня. И он идет на снижение. Залетаем в подъезд — и как раз все стекло сыплется на спину».

Сразу после завершения атаки Ольга вместе с соседями бросилась оказывать первую помощь другим раненым. Всего в результате террористических ударов пострадали 20 горожан. Сейчас медики уверяют, что угрозы для их жизней нет.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Бой Усик VS Верховен в Египте! Цены на проезд СКАЗАЛИСЬ! | ТСН ДЕНЬ 22 мая

Реклама

Новости партнеров