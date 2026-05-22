Росія масовано обстріляла обласний центр України: неймовірна історія, як собака врятував господиню

Жінка, яку врятував пес / © ТСН

Реклама

Уже 20 потерпілих унаслідок атаки ударних безпілотників Росії по Дніпру. Серед них — троє дітей. 13-річного підлітка шпиталізували, а от девʼятимісячну дівчинку та шестирічного хлопчика після надання медичної допомоги відпустили додому. У лікарнях міста лишаються семеро поранених. Ворог спрямував дрони на місто надвечір у четвер, понівечивши 8 багатоповерхівок.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни масовано атакували Дніпро

Російські дрони атакували житлові квартали серед білого дня. Один із безпілотників влучив просто в стіну багатоповерхівки — в оселі на девʼятому поверсі утворилася величезна діра, яку господарі наразі затулили лише плівкою.

Реклама

Пані Любов була вдома, коли в її квартиру влетів ворожий борт. Жінку миттєво засипало цеглою.

Пані Любов, постраждала мешканка: «Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася, з головою — струс».

У самому будинку та в багатоповерхівках довкола вибуховою хвилею масово вибило шибки, людей просто відкидало силою удару.

Удар по поминальному обіду в кав’ярні

Вибухом вщент розтрощило кавʼярню, розташовану на першому поверсі. Найжахливіше те, що під час атаки там тривав поминальний обід. Відвідувачі закладу вціліли дивом, проте важкі поранення отримала співробітниця.

Реклама

Власниця понівеченої кав’ярні: «Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілось усе. Стіни, вікна — все посипалося. Постраждала одна дівчина, у лікарні. В неї контузія та уламки».

Порятунок кота Тайсона та собака, яка врятувала господиню

Ще один дрон поцілив у чотириповерхівку неподалік — там повністю знищено дах та потрощено житлові приміщення. Камера спостереження в квартирі пані Анни зафіксувала момент атаки: рами просто повипадали, а одна з них завалилася прямо на ліжко. Сама Анна в цей час була на роботі, тому найбільше хвилювалася за свого кота, який лишився в епіцентрі.

Тайсона вдалося знайти живим лише на ранок. Жінка розповідає, що стала його власницею, коли евакуйованій тварині з Херсонщини шукали нову родину.

Пані Анна, власниця кота: «Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив Каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І Каховку, і авіабомби пережив. І це переживе».

Реклама

Кіт Тайсон / © ТСН

Іншу мешканку, пані Ольгу, від імовірної загибелі врятував власний собака. Її хаскі вчасно забила на сполох, відчувши небезпеку в повітрі.

Пані Ольга, місцева мешканка: «Ми сиділи біля підʼїзду. І вона стала шукати, прислухатися. Я звернула увагу. Підіймаю голову, виходим із-за дерева і бачимо: він просто звідси іде на мене. І він іде на зниження. Залітаємо в підʼїзд — і якраз все скло сиплеться на спину».

Одразу після завершення атаки Ольга разом із сусідами кинулася надавати першу допомогу іншим пораненим. Загалом внаслідок терористичних ударів постраждали 20 містян. Наразі медики запевняють, що загрози для їхніх життів немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Бій Усик VS Верховен в Єгипті! Ціни на проїзд СКАЗИЛИСЯ! | ТСН ДЕНЬ 22 травня

Реклама

Новини партнерів