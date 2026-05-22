Після розмови з лідерами Європи Зеленський анонсував нові кроки щодо війни: що відомо

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Україна разом із Британією, Францією та Німеччиною посилить дипломатичний тиск для досягнення миру. Цьому мають допомогти успіхи на фронті та розширення наших далекобійних можливостей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом — формат Е3–Україна. Передусім про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була», — зауважив Зеленський.

Також він додав, що європейські лідери відзначили, що позиція України стала значно сильнішою як безпосередньо на фронті, так і в питанні далекобійного озброєння.

За словами Зеленського, саме таке зміцнення військового тиску спроможне спонукати до дієвого та правильного дипломатичного процесу. Для детального опрацювання домовленостей сторони узгодили проведення зустрічі радників із національної безпеки у найближчій перспективі.

Нагадаємо, США більше не беруть участі у спільному переговорному форматі з Україною та РФ.

Раніше Кремль безсоромно звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у нібито «перешкоджанні миру» та водночас пригрозив продовженням «СВО».

Також ми писали, що протягом останнього тижня надходять тривожні сигнали щодо можливих планів Росії на півночі України. Кремль розглядає п’ять сценаріїв, серед яких створення буферної зони на Чернігівщині або похід на Київ.

